У Німеччині виявили 1700-річний римський форт для захисту від варварів (фото)

Археологи розкопали в Німеччині руїни римської фортеці, яка колись захищала від варварів. Більше століття історики підозрювали, що оборонна споруда, відома як каструм, ховається під брукованою вулицею в Ахені.

Однак лише під час нещодавніх розкопок археологи нарешті побачили залишки 1700-річного укріплення. Про це повідомляє Live Science.

Бетоноподібний розчин і вибір каменю були типовими для римського періоду. Крім того, розміри та спосіб будівництва фундаменту відрізнялися від техніки, яка використовувалася в середньовіччі.

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Сама стіна датується приблизно третім століттям, а розкопаний сегмент тягнеться приблизно 7 метрів у довжину та 90 сантиметрів у ширину. Повна довжина стіни невідома.

Археологи вважають, що стіна могла бути побудована по колу, що захищає місто. Вона, ймовірно, використовувалася для захисту від німецьких племен.

Окрім стіни, археологи знайшли на цьому місці уламки кераміки та кістки тварин, а також те, що могло бути дорогою.

Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.

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