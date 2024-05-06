У Генштабі відповіли, як працівники ТЦК будуть перевіряти дані на вулиці

Як працівники ТЦК перевірятимуть дані чоловіків на вулиці

В Україні оновлено правила перевірки військовозобов'язаних. Про це розповів представник Генштабу ЗСУ Юрій Глущенко в ефірі Radio NV.

Тепер співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зможуть за допомогою єдиного державного реєстру перевіряти, чи оновив військовозобов'язаний свої дані. Про це пише nv.ua.

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Як відбуватиметься перевірка?

Співробітники ТЦКСП зможуть підключатися до реєстру або у телефонному режимі з'ясовувати з оператором ЄДРВ питання оновлення даних конкретної людини.

Оператор з'ясує і надасть усю інформацію про військовозобов'язаного.

Що робити, якщо дані не оновлені?

Якщо військовозобов'язаний не оновив дані, до нього можуть виникнути питання.

Військовозобов'язаних, які не оновили дані, можуть зупинити на вулиці для перевірки військово-облікових документів.

Важливо!

Військовозобов'язані, які оновили дані, не матимуть проблем при перевірці.

Оновлення даних - це важливий обов'язок кожного військовозобов'язаного.

Інші зміни

В Україні скасували статус "обмежено придатний".

Тепер військові та військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби.

Пам'ятайте:

Оновлення даних - це ваш громадянський обов'язок.

Не ігноруйте цю вимогу, щоб не мати проблем у майбутньому.

Де оновити дані?

Оновити дані можна у найближчому ТЦКСП.

Також можна скористатися онлайн-сервісом Дії.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочалося повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

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