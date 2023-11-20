У Фінляндії знайшли останки жінки, яка народила після смерті

Під час археологічних розкопок у Фінляндії вчені виявили останки 24-річної вагітної жінки, яка, за їхніми висновками, народила у труні. Тііна Вяре та її колеги з Університету Оулу досліджували приватну каплицю та її похоронну камеру, збудовану в 1785 році родиною дворян в громаді Віхті на півдні Фінляндії. Будівлю використовували для поховань з 1785 по 1829 рік.

Про це пише Факти.

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У ході розкопок було знайдено вісім трун, серед яких були залишки жінки та чоловіка похилого віку, трьох дорослих жінок і двох чоловіків, а також однієї дівчини. Біля тазу однієї з дорослих жінок вчені виявили кістки плода, з черепом, що виступав з родового каналу.

Вимірювання довжини ліктьової кістки дитини показало, що вагітність відповідала 28-32 тижням. Вчені вважають це випадковим видавлюванням плода після смерті, рідкісним явищем, що відбувається під впливом розкладу померлої вагітної жінки, коли тиск внутрішніх газів може викликати випадкове видавлювання плода після смерті.

Залишки належали Шарлотті Бьєрнрам, яка померла 23 жовтня 1808 року від запалення у віці 24 років, будучи вагітною. Часткове видавлювання плода відбулося кілька днів після смерті. Померлу поховали через п'ять з половиною місяців після її смерті.

Нагадаємо, у В’єтнамі вперше виявили людські останки віком 10 000 років.

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