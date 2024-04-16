В епоху неоліту жінок в Європі зв’язували та ховали заживо під час моторошних ритуалів (фото)

Нове дослідження свідчить про те, що жорстокі ритуальні вбивства жінок, яких зв'язували та ховали заживо, були поширеною практикою в Європі протягом понад 2000 років.

Науковці виявили докази методу вбивства, відомого як "incaprettamento", на 14 неолітичних пам'ятках по всій Європі. Жертв прив'язували за шию до зігнутих за спиною ніг, що призводило до самозадушення, пише Live Science, з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Science Advances.

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Це жахливе відкриття ґрунтується на переоцінці стародавньої гробниці, виявленої понад 20 років тому у Франції. У ній знайшли останки трьох жінок, які, ймовірно, були вбиті таким чином близько 5500 років тому.

Символізм гробниці та знахідки на інших місцях свідчать про те, що ці ритуальні вбивства могли бути пов'язані з сільським господарством.

"У нас є ряд, силос, бите каміння - тож, здається, це був обряд, пов'язаний із землеробством", - каже Ерік Крубезі, біологічний антрополог з Університету Поля Сабатьє у Тулузі, Франція, який очолив дослідження.

Жертви, знайдені в гробниці у Франції, були не самотніми. Дослідники виявили свідчення ще 20 подібних вбивств, скоєних протягом 2000 років у період неоліту. Найдавніша гробниця, де знайшли такі останки, датується 5400 роком до нашої ери, а наймолодша - гробниця у Франції.

Жахливий метод incaprettamento, схоже, мав довгу історію, сягаючи ще мезоліту (середнього кам'яного віку).

Чому ж люди вдавалися до таких жорстоких ритуалів? Науковці не мають остаточної відповіді. Це жахливе відкриття кидає нове світло на темні сторони життя людей в епоху неоліту.

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