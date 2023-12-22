У Єгипті під водою виявили храм грецької богині Афродіти (фото)

На середземноморському узбережжі Єгипту група археологів виявила храм грецької богині Афродіти та ще один храм єгипетського бога Амона. Знахідки були зроблені поблизу Геракліона

Команда дослідників досліджувала стародавнє портове місто Тоніс-Геракліон у затоці Абукір, виявивши залишки храмів у південному каналі міста. Про це повідомляє GreekReporter.

Затонуле місто спочатку було знайдено в 2000 році, але дослідники все ще знаходять багато втрачених скарбів.

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Храм, присвячений грецькій богині кохання Афродіті, був ідентифікований за кількістю знайдених бронзових і керамічних ідолів. Вважається, що ця знахідка була особливо важливою, оскільки вона ілюструє, що греки, яким було дозволено торгувати та селитися в місті за часів фараонів династії Саїт (664–525 рр. до н. е.), мали свої святилища для своїх власних богів.

Також було знайдено низку зброї, що належала грецьким найманцям. Вони захищали доступ до королівства в гирлі Канопічного рукава Нілу. Ця гілка була найбільшою і найкращою судноплавною в давнину.

Вважається, що другий храм, присвячений єгипетському богу повітря, Амону, зруйнувався під час катаклізмів, датованих серединою II століття до нашої ери.

Нагадаємо, давні люди з людських черепів робили собі чаші для пиття.

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