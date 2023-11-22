У Єгипті знайшли поховане під пісками місто віком 3000 років: найбільше, яке коли-небудь знаходили

У Луксорі, Єгипет, археологи виявили заховане під піском стародавнє місто віком три тисячі років. Засноване за часів фараона Аменхотепа III, який правив тут від 1391 до 1353 р. до н.е., у місті збереглись цілі вулиці і будівлі.

Про це пише Факти.

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Після смерті Аменхотепа III при владі перебували фараони Тутанхамон та Ай. Експедиція повідомила, що це найбільше місто, знайдене в Єгипті під час розкопок, з збереженими будівлями заввишки 3 метри. Це відкриття надасть можливість вивчати історію країни і вивчити причини переїзду фараона Ехнатона та цариці Нефертіті в Амарну.

Колишнє Золоте місто було найбільшим на західному березі Луксора у стародавні часи, археологи виявили високі будинки та повідомили, що це відкриття стоїть після гробниці фараона Тутанхамона за значенням.

Нагадаємо, у Фінляндії знайшли останки жінки, яка народила після смерті.

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