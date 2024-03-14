У чому замочити насіння огірків та помідорів перед посадкою, щоб воно точно зійшло

Як правильно замочувати насіння огірків та помідорів перед посадкою

Досвідчені городники знають: замочування насіння перед посівом – це не просто примха, а дійсно ефективний спосіб "розбудити" його і отримати кращий врожай.

Замочування насіння – це простий, але ефективний спосіб отримати багатий урожай. Спробуйте – і ви не пошкодуєте, пише УНІАН.

Читайте також: Коли та як сіяти чорнобривці, щоб насіння точно зійшло

Один з найпростіших і доступних методів замочування:

Розчин соди: 1 чайна ложка соди на 1 склянку теплої води.

1 чайна ложка соди на 1 склянку теплої води. Замочити насіння: мінімум на 12 годин, максимум на 24.

мінімум на 12 годин, максимум на 24. Підсушити і потім посіяти.

Чим же корисне таке замочування?

Розчин соди: розм'якшує оболонку насіння, стимулює ріст.

розм'якшує оболонку насіння, стимулює ріст. Проросле насіння: більш стійке до несприятливих умов.

більш стійке до несприятливих умов. Результат: збільшення врожайності на 30%!

Пам'ятайте:

Використовуйте тільки якісне насіння.

Не перетримуйте насіння в розчині.

Дотримуйтесь інструкцій з посадки.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!