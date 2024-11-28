У чому зустрічати Рік Дерев’яної Змії, щоб супроводжувала удача

Наближається 2025 рік, який за східним календарем пройде під заступництвом Зеленої Дерев'яної Змії. Цей символ обіцяє динамічні зміни, інтелектуальний розвиток та приховану мудрість.

Кольорова палітра свята

Головними кольорами свята стануть зелені відтінки – від ніжного салатового до глибокого смарагдового. Про це пише Уніан.

Крім основного зеленого, астрологи рекомендують палітру, яка символізує певні життєві прагнення:

- Золотий: привабить успіх і матеріальний добробут

- Коричневий: сприятиме сімейній гармонії

- Білий: допоможе розпочати життя "з чистого аркуша"

Головні модні поради

Формуючи святковий образ, важливо дотримуватися не лише астрологічних рекомендацій, але й власного стилю. Зверніть увагу на індивідуальні особливості фігури та колірний тип зовнішності.

Прикраси та аксесуари варто обирати з золота або платини. Дерев'яні прикраси стануть чудовою альтернативою коштовностям.

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Кольори-антагоністи

Категорично не рекомендовано вбирати:

- Чорний

- Сірий

- Червоний

- Темно-синій

Ці відтінки можуть "роздратувати" символ року та принести негативні емоції.

Головне застереження – уникати будь-яких аксесуарів зі зміїної шкіри. Це вважається поганою прикметою.

Символічне значення

Зелена Дерев'яна Змія уособлює:

- Мудрість

- Інтелект

- Спокій

- Здатність до трансформацій

Головне правило – зустрічати свято в гармонії з собою, обираючи вбрання, яке підкреслює вашу індивідуальність та налаштовує на позитивні зміни.

Незалежно від обраного образу, найважливішими залишаються щирість, тепло родинного вогнища та віра в найкраще, що неодмінно чекає у новому році.

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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