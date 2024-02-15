У чому неймовірна користь чіа: їх склад заворожує

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Якось була у Сан-Франциско, де відбувся Світовий конгрес із антистаріння. Це без перебільшення надзвичайна подія у світі науки, яка стала місцем найсвіжішої інформації та обміну думок (відбувається кожні 4 роки).

Багато наукових секцій було присвячено харчуванню.

І особлива увага приділялася профілактиці специфічних порушень, які розвиваються при старінні організму, в першу чергу, когнітивних, тобто стану центральної нервової системи, пам'яті, настрою (стареча деменція, хвороба Альцгеймера, депресії, психози і тп).

У фокусі досліджень - харчування з протизапальними властивостями.

Одним із продуктів, які мають ці властивості - НАСІННЯ ЧІА. Склад цих, подібних до макових, насінинок, заворожує.

У них є все: багато білка, майже 20%. У складі білка є глутамінова кислота, яка покращує "думальні" властивості, пам'ять.

І жири. Вони є мононенасичені (захищають інші жири від окислення) і ненасичені і всі корисні. Зокрема, це омега-3, альфа-ліноленова кислота, яким вчені і приписують протизапальні властивості.

А ще - ніжна желейна клітковина, яка не лише дуже смачна, але й вкрай корисна. І вітаміни, мінерали, фітонутрієнти.

Готувати чіа - означає лише залити водою, рослинним молоком або натуральним кефіром/йогуртом. І все, желеподібна страва вже готова, починаючи через 15 хв (ніч).

Додаєте ягоди, можна 1/4 банану і 1-2 інжира або фініка (краще - 1).