У Британії жінка стверджує, що побачила обличчя принцеси Діани на шинці (фото)

У Великій Британії жінка стверджує, що побачила обличчя покійної леді Діани на шматку шинки. Це сталося у Челтнемі з 36-річною Хетті Осмою.

Жінка придбала м'ясний виріб, принесла на роботу та хотіла зробити обід, коли раптом побачила силует принцеси Діани. Про це повідомляє GloucestershireLive.

Хетті розповіла журналістам, що побачила на знебарвленому верхньому куті шинки леді Діану. Колеги жінки погодилися з нею, що шматок м'яса буцімто справді має силует принцеси.

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"Я відразу пішла на роботу, під час обіду я почала готувати бутерброд з шинкою, коли помітила, що на другому шматочку було щось на зразок обличчя. Мені здалося, що я бачу речі, але при ближчому розгляді це була схожість на Леді Ді, весь офіс погодився", – зазначила вона.

Хетті додала, що вона з колегами взяли кілька фотографій і думали, що ніхто не повірить у збіг.

"Я хочу спробувати зберегти її, щоб повісити у себе вдома, вона виглядає так красиво... Натомість я з’їла тост, коли побачила її в шинці, я могла. Не ризикуйте пошкодити шинку! Якщо хтось знає, як зберегти шматок шинки, зв'яжіться зі мною, він заслуговує на музей!" – вказала жінка.

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