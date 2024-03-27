У Британії жінка намагалася врятувати помпон від шапочки, вважаючи, що це їжак (фото)

В графстві Чешир, Англія, сталася кумедна історія: добросерда жінка помилково прийняла пухнастий помпон за їжачка і віднесла його до лікарні для диких тварин.

Співробітники лікарні Лоуер-Мосс-Вуд і лікарні дикої природи поблизу Натсфорда були здивовані, виявивши, що "дитинча їжачка", яке їм привезли, насправді було помпоном, повідомляє Cheshire Live.

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Жінка знайшла помпон на вулиці й, подумавши що це їжак, який потребує допомоги, поклала його в коробку з їжею та грілкою. Вранці вона принесла коробку до лікарні для тварин.

Менеджер лікарні Джанет Котце розповіла: "Їжаки не повинні бути на вулиці вдень, тому вона вчинила правильно; єдина проблема полягала в тому, що це був помпон".

Волонтерка Даніель Пеберді додала: "Багато людей ігнорують їжаків, якщо бачать їх удень. Вони не розуміють, що це хвора тварина".

Даніель також зазначила, що в Лоуер-Мосс-Вуд "майже завжди" прибувають справжні тварини: "Популяції їжаків швидко зменшуються, тому важливо врятувати тих бідних, яких ми знайдемо".

Співробітники лікарні написали у Facebook: "Наші серця розтанули, коли добра душа подумала, що вона рятує дитинча їжачка, але виявила, що це пухнастий помпон із капелюшка. Цей чарівний пухнастик отримав всю любов та затишок".

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