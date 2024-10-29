У Британії знайшли древні поселення віком 6000 років: проливає світло на нові віхи в історії

Археологи зробили визначне відкриття у каменоломні West Deeping в Лінкольнширі. Розкопки виявили безперервну історію людського життя, що охоплює шість тисячоліть – від неоліту до саксонської доби.

Як повідомляє керівниця проєкту Кембриджського археологічного відділу Ханна Барретт, знахідки представляють усі історичні періоди аж до VI століття нашої ери, кожен з яких розповідає унікальну історію. Про це повідомляє ВВС.

Особливо цінними виявилися артефакти пізнього неоліту. Серед них – найбільша колекція кераміки, коли-небудь знайдена в Східній Англії та Східному Мідлендсі. Археологи також виявили кістки тварин, зразки насіння та зерна.

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За словами Барретт, тогочасний ландшафт був диким, населеним кабанами та ведмедями. "Мешканці цих земель мали бути надзвичайно витривалими людьми. При цьому вони створювали складні крем'яні інструменти та вишукану кераміку, що вимагало неабиякої майстерності", – зазначила вона.

Серед інших важливих знахідок – залишки римських поселень, кам'яна статуя бога Марса в туніці зі щитом і списом, а також курган ранньої бронзової доби.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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