У Болгарії виявили підлогову мозаїку з ранньохристиянським орнаментом (фото)

На північному сході Болгарії археологи виявили підлогову мозаїку з ранньохристиянськими малюнками. У археологічному заповіднику Марціанополіс у Девні вони також знайшли майже 800 артефактів.

У залишках будівлі були знайдені підлогові мозаїки з ранньохристиянськими малюнками. Археологи поки не впевнені, чи була це громадська будівля, чи належала багатому римському громадянину, повідомляє Arkeonews.

Знахідки містять ще тисячу бронзових монет, кілька глиняних світильників та дві глиняні посудини, які очікують наукової обробки та реставрації.

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Протягом минулого археологічного сезону дослідники реставрували бронзовий посуд, виявлений у 1990-х роках у цегляній гробниці кінця ІІ – початку ІІІ ст. Посудини мали ритуальне призначення та були пов’язані з особистістю похованого.

Кераміка, яка була виявлена ​​в околицях базиліки під час розкопок у 2023 році, була відновлена. Серед них мортарій для рідин і вишуканий горщик для рідин у формі кратера.

Вони були розташовані в конструкції з мозаїчною підлогою. Також на підлозі були знайдені розкидані монети часів імператора Феодосія II.

Нагадаємо, археологи знайшли в Оклахомі скам‘янілий фрагмент шкіри ящірки віком 300 мільйонів років.

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