У Балтійському морі знайшли руїни мегаструктури, якій 10 000 років

Археологи виявили на дні Балтійського моря затоплені руїни мегаспоруди, якій понад 10 000 років. Величезна споруда довжиною майже кілометр, ймовірно, була збудована мисливцями кам'яної доби для полювання на оленів.

Це відкриття може зробити цю споруду однією з найстаріших мисливських споруд, створених людиною, на Землі, а також однією з найбільших відомих споруд кам'яної доби в Європі, повідомляє IFLScience.

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Споруда, відома як Blinkerwall, була виявлена ​​в Мекленбурзькій затоці вздовж північного узбережжя Німеччини.

Вчені використовували кораблі та підводні безпілотні літальні апарати для дослідження місцевості, збираючи дані сонара про форму та розмір давно втраченої споруди.

Blinkerwall складається щонайменше з 1673 окремих каменів, розташованих на глибині 21 метр.

Вчені вважають, що споруда використовувалася для полювання на великих копитних тварин, насамперед на північних оленів.

Подібні мисливські споруди були знайдені в інших країнах світу, але Blinkerwall є на ціле тисячоліття старшим. Це робить її однією з найстаріших створених людиною мисливських споруд у світі.

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