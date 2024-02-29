В Австралії науковці розкрили 120-річну таємницю затонулого корабля (фото)

Австралійські вчені розкрили таємницю корабля SS Nemesis, який зник у 1904 році під час рейсу з Ньюкасла до Мельбурна. Затонулий корабель був знайдений на морському дні поблизу Вуллонгонга, Новий Південний Уельс, на глибині 160 метрів.

Дослідницька група CSIRO, національного наукового агентства Австралії, спільно з Heritage NSW, виявила затонулий корабель під час пошуків біля узбережжя Вуллонгонга, пише Newsweek.

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Корабель SS Nemesis був 240-футовим пароплавом, який зник безвісти після того, як покинув порт, коли зіткнувся з сильним штормом. Усі 30 людей на борту загинули.

Його місцезнаходження було невідоме до травня 2022 року, коли його знайшла морська дослідницька компанія Subsea Professional Marine Services. CSIRO провела додаткову місію, щоб дізнатися більше про затонулий корабель.

Дослідники використовували передові технології для нанесення на карту морського дна та проведення візуального огляду корабля.

Вони виявили, що корабель стоїть вертикально на морському дні, але має значні пошкодження на носі та кормі. Деякі ключові структури корабля, включаючи два якорі, все ще залишаються недоторканими та їх можна ідентифікувати.

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