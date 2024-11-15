В Антарктиді знайшли бурштин віком 90 мільйонів років: розкриває неймовірні таємниці

Нещодавнє відкриття бурштину в Антарктиді стало важливим відкриттям, яке проливає світло на минуле клімату та екології цього континенту. Виявлені фрагменти бурштину віком близько 90 мільйонів років вказують на те, що в середині крейдяного періоду Антарктида була значно теплішою та вкритою пишними лісами.

Дослідження, проведене вченими з Інституту Альфреда Вегенера та Технічного університету Фрайберзької гірничої академії, показало, що колись на місці сучасного крижаного континенту існували болотисті ліси, де дерева продукували смолу, яка згодом затвердівала у бурштин. Отримані зразки є цінним джерелом інформації про доісторичне середовище Антарктиди. Про це пише Interesting Eengineering.

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Аналіз бурштинових фрагментів дав змогу виявити сліди патологічного витікання смоли, що свідчить про наявність в той час пожеж або шкідників, які пошкоджували дерева. Цілісність та прозорість бурштину натякає на те, що він був захований близько до поверхні, а не глибоко під землею, де високі температура та тиск могли б його зруйнувати.

Відкриття бурштину в Антарктиді є важливим внеском у реконструкцію історії клімату Землі. Наявність смолистих дерев на цьому континенті в середині крейдяного періоду вказує на те, що помірні тропічні ліси існували на всіх материках у той час, підтримуючи значно тепліший глобальний клімат, ніж сьогодні. Продовження вивчення цих стародавніх зразків може розкрити нові подробиці про різноманітність життя в минулому Антарктиди.

Нагадаємо, у Франції чоловік виявив у своєму підвалі саркофаги та десятки скелетів.

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