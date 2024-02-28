В Англії знайшли неймовірно рідкісний артефакт із зображенням римського бога багатства (фото)

Археологи виявили рідкісну глиняну голову римського бога Меркурія в Смолхайт Плейс, графство Кент, Англія.

Це відкриття стало несподіванкою, адже місце більше відоме своїм середньовічним кораблебудуванням, а не римською історією, пише Live Science.

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Знахідка свідчить про те, що на цьому місці існувало раніше невідоме римське поселення, яке процвітало між 1-м і 3-м століттями н.е.

Голова Меркурія виготовлена з люлькової глини, що робить її ще більш унікальною.

Більшість римських статуеток богів виготовляли з металу, а глиняні фігурки зазвичай робили з місцевої глини.

Вчені знають про менш як 10 подібних глиняних статуеток у всій римській Британії, і більшість з них зображують жіночих божеств.

Статуетка Меркурія зображує бога в капелюсі, ймовірно, вкритого коротким плащем або оголеним, що тримає кадуцей - посох зі зміями, який символізує медицину.

Це відкриття дає цінну інформацію про релігійні практики римлян, які жили в Британії. Воно також свідчить про те, що римська культура мала більший вплив на цю частину Англії, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, в Данії знайшли золоту каблучку віком 500 років.

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