В Англії знайшли багато прикрашену римську віллу з 'таблицями прокляття' (фото)

Під час підготовки до будівництва нового житлового комплексу в Оксфордширі археологи виявили "чудову" римську віллу з безліччю артефактів, включаючи "таблички прокляття".

Вілла, розташована в Brookside Meadows в селі Grove, Wantage, колись була багато прикрашена штукатуркою та мозаїкою, типовою для римського стилю, пише dailymail.co.uk.

Експерти вважають, що це була нефова будівля – тип прямокутної римської вілли, яка була поділена на основну центральну зону та два флангові нефи, трохи схожі на церкву.

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На місці також знайдено скарбницю предметів, включаючи:

Римські "таблички прокляття"

Пряжки для ременів

Монети

Сокири

Каблучки

Брошки

Пряжку ременя з головою коня

Фрагменти римських коминних черепиць

Фрагменти самiйської кераміки

Найбільш інтригуючим з усіх є відкриття щільно згорнутих свинцевих сувоїв, які, хоча й пусті, коли розгортаються, нагадують знамениті римські "таблички прокляття".

Таблички з римськими прокляттями являли собою повідомлення про помсту на невеликих аркушах свинцю або олова, які просили богів і духів діяти від їхнього імені.

Наявність як табличок прокляття, так і мініатюрних вотивних сокир свідчить про паломницький або ритуальний елемент десь на місці.

Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.

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