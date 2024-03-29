В Англії розпочали пошук скарбів короля Іоанна І: подробиці

Археологічна експедиція, організована Археологічним товариством Західного Норфолку та Королівського Лінна (WNKLAS), розпочинає пошуки легендарного скарбу короля Іоанна Безземельного.

Іоанн, який правив Англією з 1199 року, був відомий як один з найсуперечливіших монархів в історії країни. Його правління було сповнене конфліктів, що призвело до підписання Великої хартії вольностей - основоположного документа, який обмежував владу короля. Про це пише Heritage Daily.

Легенда оповідає про те, що під час відступу через затоку Вош вздовж східного узбережжя Англії, Іоанн втратив дорогоцінний вантаж, що включав коштовності англійської корони, у сипучих пісках і вирах.

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Зараз команда археологів WNKLAS сподівається віднайти втрачений скарб. Їх дослідження зосереджені на ділянці поблизу болота Волпол Марш у Фенленді, приблизно за 8 км від сучасного узбережжя. У середньовіччя цей регіон був болотистою місцевістю, схильною до повеней.

Використовуючи передові технології, такі як LiDAR, дослідники визначили місце розкопок. Проте, завдання ускладнюється постійно мінливими річковими системами. Клайв Бонд, голова WNKLAS, визнає складність пошуків, описуючи шанси на успіх як "мільйон до одного".

Іоанн помер у 1216 році від дизентерії. Його поховали у Вустерському соборі, що стало завершенням його бурхливого життя.

Додаткова інформація:

Іоанн Безземельний був наймолодшим сином Генріха II та Елеонори Аквітанської.

Він правив Англією з 1199 по 1216 рік.

Його правління було сповнене конфліктів з баронами та французьким королем Філіпом II.

Велика хартія вольностей була підписана в 1215 році, щоб обмежити владу короля.

Легенда про втрачений скарб короля Іоанна існує вже багато століть.

Археологи WNKLAS використовують передові технології, щоб знайти місце розкопок.

Пошуки скарбу є складним завданням, але дослідники сповнені надії на успіх.

Цікаві факти:

Іоанн Безземельний був відомий як жорстокий і жадібний правитель.

Він був змушений підписати Велику хартію вольностей під тиском баронів.

Втрачений скарб короля Іоанна оцінюється в мільйони доларів.

Археологи WNKLAS сподіваються, що їх дослідження допоможуть краще зрозуміти англійську історію.

Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.

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