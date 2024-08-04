В Африці знайшли озеро, що є 'бомбою уповільненої дії': може вибухнути й випустити смертоносну хмару газу

Озеро Ківу, розташоване на кордоні між Руандою та Демократичною Республікою Конго, є одним з Великих африканських озер і має потенційну загрозу через свою геологічну особливість. Ця водойма знаходиться на Східно-Африканському рифті, де тектонічні плити створюють гарячі джерела, що насичують озеро вуглекислим газом (CO2) і метаном.

Накопичення газів у глибинах озера створює ризик раптового вибуху, подібного до тих, що сталися на озерах Ніос і Монун у Камеруні. Озеро Ківу, з його розмірами - 90 км у довжину, 50 км у ширину і 475 м у глибину, містить значно більше газів, ніж ці два озера, пише Live Science.

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Згідно з професором Сергієм Кацевим з Університету Міннесоти, верхні шари води в озері Ківу регулярно змішуються, тоді як нижні шари залишаються застійними, що сприяє накопиченню газів на глибинах понад 260 метрів. За оцінками, на дні озера зберігається 300 кубічних кілометрів CO2 і 60 кубічних кілометрів метану.

Озеро Ківу в Африці. Джерело: t.me/Crimeanwind Озеро Ківу в Африці. Джерело: t.me/Crimeanwind

Інженер Філіп Моркель попереджає, що при насиченні нижнього шару води до 100% може відбутися спонтанний вибух, який вивільнить смертельну хмару газу. Цей вибух може мати катастрофічні наслідки для густонаселеного регіону навколо озера.

Планується видобуток метану з озера для виробництва електроенергії, що може допомогти зменшити ризик катастрофи. Проте необхідні подальші дослідження та заходи безпеки для захисту місцевого населення від потенційної загрози.

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