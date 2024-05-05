В 65 років досі в формі: фітнес-тренерка назвала головне правило тренувань

Багато людей після 40 років роблять одну помилку під час тренувань у спортзалі, яка зводить нанівець всі їхні зусилля. Силові тренування – це не лише запорука гарної фізичної форми, але й ключ до здоров'я та довголіття. Пам'ятайте, що ніколи не пізно почати піклуватися про себе!

65-річна Леслі Максвелл вважає, що силові тренування – це ключ до здоров'я і краси. Вона не лише вірить у це, але й демонструє це власним прикладом.

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Як розповіла пані Максвелл виданню Parade, лише в 49 років вона по-справжньому навчилася правильно тренувати своє тіло.

Як тільки вона зрозуміла головний "секрет", її фізична форма значно покращилася і залишається чудовою донині.

Жінка розповіла про поширену помилку, яку роблять люди старшого віку у тренажерному залі, а також поділилася своїм досвідом про те, які вправи дійсно здатні покращити ваш вигляд і самопочуття.

Головна помилка людей старше 40 років у спортзалі

Хоча кардіо вправи, безумовно, корисні для здоров'я, Максвелл каже, що лише коли вона почала силові тренування у віці 49 років, вона по-справжньому помітила зміни свого тіла.

Тож головною помилкою людей старше 40 років вона вважає те, що в більшості випадків вони обмежуються в спортзалі лише кардіотренуваннями.

Навіть якщо ви не плануєте ставати бодібілдером, як сама Максвелл, силові тренування мають вирішальне значення для підтримки гарної фізичної форми.

"Якщо ви зосереджуєтесь лише на схудненні, ви в кінцевому підсумку втрачаєте м'язи разом із жиром. М'язи - це те, що підтримує скелет і надає гарну форму", - каже вона, додаючи, що саме силові тренування допомагають запобігти втраті м'язів та укріплюють кістки.

Як почати силові тренування

Максвелл розуміє, що похід до тренажерного залу може лякати, зокрема й через те, що більшість людей просто не знають, як працювати на тренажерах.

З цієї причини вона рекомендує почати тренування з особистим тренером, особливо таким, чия основна клієнтура - люди віком від 40 років.

Таким чином ви навчитеся правильно тренуватися, не завдаючи собі шкоди.

Вона також рекомендує кілька спеціальних силових тренувань, які будуть дуже корисними.

Вправи для кращої фізичної форми після 40:

Присідання: зміцнюють м'язи ніг, сідниць і спини.

зміцнюють м'язи ніг, сідниць і спини. Випади: опрацьовують м'язи ніг, сідниць і ягодиць, покращують координацію.

опрацьовують м'язи ніг, сідниць і ягодиць, покращують координацію. Віджимання від стіни: зміцнюють м'язи грудей, рук і плечей.

зміцнюють м'язи грудей, рук і плечей. Веслування або бічні тяги: зміцнюють м'язи спини, рук і плечей.

Максвелл рекомендує виконувати ці чотири силові вправи чотири рази на тиждень. З часом ви побачите та відчуєте зміни свого тіла.

Нагадаємо, раніше фітнес-тренер назвав найкращу вправу для м'язів живота.

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