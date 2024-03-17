Качка фарширована: рецепт

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Опановую нові рецепти на свята.

Потрібно:

1-ціла качка (в мене було 2кг)

-200г шампіньйонів

-150г цибулі

-90г сала

-200г свинини

-200г вершки 30% жирності

-120г горішків (в мене фісташка)

-чорний та духмяний перці, трішки мускатного горіху

Як готувати?

розбираємо качку "сорочкою починаю зі спини знімаю мʼясо з кісток не пошкоджуючи шкіру. Філе залишаю на шкірі, але його також пластую.

Усю обрізь з крилець та ніжок і з каркасу збираю окремо, як м’якіть так і жирок без шкіри.

цибулю і шампіньйони нарізаю дрібним кубиком, далі цибулю засмажую на пательні до рум’яності, додаю гриби, сіль перець і досмажую до готовності. Охолоджую.

обрізь качки (вийшло 600г), сало та свинину пропускаю через мʼясорубку через дрібну решітку, додаю мелені спеції, гриби з цибулею, вершки та горіхи, сіль10г. Вимішую та вибиваю фарш.

"сорочку" теж солю та перчу з середини, наповнюю фаршем, завʼязую кулінарною ниткою і ставлю запікатися 180 градусів цельсію 50 хвилин з конвекцією, але я підливав на деко води.

можна розділити на 2 частини і запікати у рукаві хвилин 40, потім відкрити рукав і підрумянити на трішки більшій температурі.

Їсти можна гарячим у якості основної страви (сік качки від приготування я зібрав і зробив підливу). Так і як холодна закуску!

Смачного