Утеплюємо голову: які шапки будуть у моді взимку-2025

Новий зимовий сезон пропонує різноманітні варіанти стильних і теплих головних уборів, які не лише захистять від холоду, але й стануть ключовим елементом вашого образу.

Фаворитом сезону стали об'ємні в'язані шапки з виразною фактурою. Популярна як нейтральна, так і яскрава кольорова гама – від класичних бежевих до насичених червоних і фіолетових відтінків. Про це пише Уніан.

Модні шапки-2025. Джерело: Instagram Модні шапки-2025. Джерело: Instagram

Шапки-біні з брендовими логотипами демонструють тренд на витончений мінімалізм. Їхня універсальність дозволяє створювати як повсякденні, так і більш вишукані комплекти.

Модні шапки-2025. Джерело: Instagram Модні шапки-2025. Джерело: Instagram

Читайте також: Легенди повертаються: топ стрижок з 90-х, які будуть знову на піку популярності цієї осені

Повернення помпонів додає колекціям грайливості та невимушеності. Великі пухнасті деталі на однотонних або візерункових моделях привносять у зимовий гардероб нотку безтурботності.

Модні шапки-2025. Джерело: Instagram Модні шапки-2025. Джерело: Instagram

Особливу увагу привертають ретро-моделі, натхненні 70-80-ми роками. Їх відрізняють геометричні принти та сміливі кольорові рішення, що допоможуть створити неповторний вуличний стиль.

Модні шапки-2025. Джерело: Instagram Модні шапки-2025. Джерело: Instagram

Також, ми писали про стильні образи з джинсами-підковами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!