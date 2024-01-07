Усуває порчу та захищає оселю: Як сіль може допомогти привабити щастя в дім
Сіль з давніх-давен використовувалася в народній магії як засіб захисту від негативної енергії. Вона володіє здатністю вбирати в себе погане, як губка, тому її часто використовували для очищення від пристріту та псування.
Пращури вважали, що сіль може захистити від чорних магів і відьом, пише РадіоТрек. Біля входу в будинок люди сипали трохи солі і вірили, що людина з поганими помислами увійти в нього не зможе.
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Очищення будинку за допомогою солі
Щоб очистити будинок від негативної енергії, необхідно провести ритуал очищення за допомогою солі. Для цього потрібно зробити наступне:
- Відкрити всі вікна та двері, щоб негативна енергія могла вийти.
- Набрати в миску або відро воду і всипати в неї сіль.
- Ретельно вимити підлогу, особливу увагу приділяючи кутам, плінтусам, місцям під ліжком та шафами.
- Промити стіни, меблі та інші поверхні.
- Помити вікна та витерти їх сухою ганчіркою.
Ритуал від пристріту з сіллю
Якщо ви відчуваєте, що на вас навели пристріт, можна провести наступний ритуал:
- Купіть в магазині пачку солі.
- Насипте сіль на сковороду і під час смаження тричі прочитайте молитву "Отче наш".
- Висипати теплу сіль в блюдце і поставте його на фотографію людини, якій потрібна допомога.
- Візьміть чайну ложку і, немов відміряючи сіль з блюдця, прочитайте змову:
"Сіль священна, відніми все погане, що наслано на (ім'я людини). Все, що вона скуштувала або пізнала від недоброзичливця, забери. Очисти її і пошли світлі думки. Нехай повернеться зло до того, хто його наслав. Забери нечисте, віднеси далеко в море і поховай в скрині разом зі пристрітом. Амінь"
- Після прочитання змови, сіль з блюдця потрібно пересипати в іншу непотрібну ємність і закрити кришкою. Поставте її на вікно і протягом тижня щодня пересипати в нову баночку. На восьмий день після обряду, всі ємності викинути.
Усунення порчі через сіль
Щоб позбутися від порчі, можна провести наступний ритуал:
- Наповніть ванну теплою водою.
- Поки вона набирається, прочитайте змову:
"Це понеділок, це вівторок, це середа, а це чиста вода. Омиваєш ти коріння і пряменья, вмий і мене (ім'я), рабу Божу, — новонароджену, вимолену, хрещену, причащену. Водичка-водичка, змий з мене і з мого обличчя псування — чоловіче, жіноче, дитяче, старече, завидне, напущене, забери суєту, дай легкість. Амінь"
- Прочитавши молитву, насипати в ванну сіль і трохи розмішати, щоб вона повністю розчинилася.
- Роздягнутися і зануритися у воду на 20 хвилин.
- Після цього вилізти з ванни, витертися, а воду спустити.
Вважається, що разом з водою піде і порча.
Для того, щоб ритуали з сіллю були ефективними, необхідно дотримуватися наступних правил:
- Проводити їх потрібно з повною вірою і чистими помислами.
- Не розповідати нікому про обряд, щоб він повністю впорався зі своїм завданням.
- Використовувати натуральну сіль, без добавок.
- Після проведення ритуалу не використовувати сіль в їжу.
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