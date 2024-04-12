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Встигніть до Великодня: які рослини слід посадити вже зараз

Ігор Романько

Які рослини садити в квітні до Великодня

Весна в розпалі, сонечко пригріває, а руки так і сверблять почати творити на грядках та клумбах. До Великодня вже зовсім трішки, тож час дізнатися, що ж можна й потрібно садити у квітні.

На сайті rbc.ua поділились порадами від досвідчених садівників, щоб ваш город та квітник ломились від врожаю та краси! Бажаємо вам рясного врожаю та квіткового настрою.

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Що садити у квітні?

Кущі:

  • Малину
  • Смородину
  • Аґрус
  • Порічки

Овочі:

  • Горох
  • Моркву (кінець квітня/початок травня)
  • Гарбузи
  • Патисони
  • Кабачки
  • Салат
  • Зелень
  • Редис
  • Томати (накрити плівкою)
  • Капусту (брюссельську, пекінську, білоголову, цвітну)

Квіти:

  • Іриси
  • Півонії
  • Хризантеми
  • Чорнобривці
  • Ротики

Інші:

  • Картоплю

Пам'ятайте:

  • Регулярно поливайте та мульчуйте саджанці.
  • Захищайте теплолюбні рослини плівкою від нічних заморозків.
  • Не забудьте про розсаду!

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як правильно вирощувати редиску, аби її не їли черв'яки.

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