Пришвидшує метаболізм та зміцнює кістки: який напій варто пити, щоб покращити самопочуття

Чай - це популярний напій, який вживається в усьому світі. Він не тільки смачний, але й корисний для здоров'я.

У листі чаю містяться антиоксиданти, які захищають організм від вільних радикалів, що можуть пошкодити клітини. Про це пише ТСН.

Ось чотири види чаю, які мають особливо позитивний вплив на здоров'я:

Чорний чай

Чорний чай - це найбільш поширений вид чаю. Він містить кофеїн, який може підвищувати енергію і концентрацію. Чорний чай також містить антиоксиданти, які можуть допомогти захистити від серцево-судинних захворювань, раку і деяких інших захворювань.

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Зелений чай

Зелений чай виготовляється з неферментованих листків чаю. Він містить більше антиоксидантів, ніж чорний чай. Зелений чай також може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань, раку і деяких інших захворювань.

Ромашковий чай

Ромашковий чай - це трав'яний чай, який заварюється з квіток ромашки. Він має протизапальні та заспокійливі властивості. Ромашковий чай може допомогти знизити запалення в організмі, а також допомогти при безсонні і стресі.

М'ятний чай

М'ятний чай - це ще один трав'яний чай, який заварюється з листя м'яти. Він має освіжаючий смак і може допомогти зняти нудоту, здуття і запалення. М'ятний чай також може допомогти знизити тривогу і занепокоєння.

Нагадаємо, ми вже писали про плюси та мінуси чаю, про які мало хто знає.

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