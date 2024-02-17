Врожай буде неймовірний: дієвий метод перевірки насіння на схожість
Не витрачайте час на безплідні посіви! За допомогою простого тесту з сіллю ви зможете легко визначити, яке насіння підходить для посадки, а яке – ні. Цей спосіб відчутно підвищить врожайність.
Про це пише Главред.
Що вам знадобиться:
- Склянка з кімнатною водою
- Столова ложка солі
- Насіння, яке ви хочете перевірити
Як зробити:
- Розчиніть сіль у воді.
- Додайте насіння в розчин.
- Зачекайте 5-10 хвилин.
Насіння, яке опустилося на дно,ймовірно, проросте і дасть вам урожай. Те ж, яке спливло на поверхню,ймовірно, не проросте і його можна викинути.
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Підвищення схожості насіння
Якщо ваше насіння зберігалося протягом тривалого часу, його схожість можна стимулювати. Для цього:
- Змочіть паперові рушники теплою водою.
- Розкладіть насіння на одному з рушників.
- Накрийте насіння другим рушником.
- Покладіть рушники в тепле місце на 12-24 години.
Завдяки тесту з сіллю та методам стимуляції схожості ви зможете значно підвищити шанси на отримання рясного врожаю.
Пам'ятайте:
- Свіже насіння зазвичай має кращу схожість, ніж старе.
- Умови зберігання насіння також впливають на його схожість.
- Перед посівом насіння рекомендується ознайомитися з інструкціями на упаковці.
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