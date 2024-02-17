Врожай буде неймовірний: дієвий метод перевірки насіння на схожість

Не витрачайте час на безплідні посіви! За допомогою простого тесту з сіллю ви зможете легко визначити, яке насіння підходить для посадки, а яке – ні. Цей спосіб відчутно підвищить врожайність.

Про це пише Главред.

Що вам знадобиться:

Склянка з кімнатною водою

Столова ложка солі

Насіння, яке ви хочете перевірити

Як зробити:

Розчиніть сіль у воді. Додайте насіння в розчин. Зачекайте 5-10 хвилин.

Насіння, яке опустилося на дно,ймовірно, проросте і дасть вам урожай. Те ж, яке спливло на поверхню,ймовірно, не проросте і його можна викинути.

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Підвищення схожості насіння

Якщо ваше насіння зберігалося протягом тривалого часу, його схожість можна стимулювати. Для цього:

Змочіть паперові рушники теплою водою. Розкладіть насіння на одному з рушників. Накрийте насіння другим рушником. Покладіть рушники в тепле місце на 12-24 години.

Завдяки тесту з сіллю та методам стимуляції схожості ви зможете значно підвищити шанси на отримання рясного врожаю.

Пам'ятайте:

Свіже насіння зазвичай має кращу схожість, ніж старе.

Умови зберігання насіння також впливають на його схожість.

Перед посівом насіння рекомендується ознайомитися з інструкціями на упаковці.

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