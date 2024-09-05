Упертий характер Овна: як складаються стосунки цього незалежного знаку зодіаку

Як кажуть провідні астрологи, знак Овна є символом влади і панування і ці характеристики також відповідають справам в любовному житті, подружньому житті та сексуальних стосунках. Овен завжди буде партнером, який любить відкривати нові пригоди та досліджувати речі зі своїм партнером з точки зору любові та шлюбу.

Водночас слід зауважити, що любовні та подружні стосунки Овнів часто залежать від їхнього прагнення до незалежності, адже їм важко віддати контроль партнеру. Овен є головним у їхніх стосунках і завжди планує щось для свого партнера в останню хвилину, пише видання T imesofindia .

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Що стосується кохання, подружніх і сексуальних стосунків, вони ненавидять, коли їхній партнер надмірно аналізує ситуації. Вони люблять сприймати все легко і природно. Овен завжди змушує свого партнера відчувати, що його цінують і піклуються.

Причому особливо в подружніх стосунках представники Овна шукають багато підтвердження від свого партнера. Вони з нетерпінням чекають, що їхній партнер залишиться мотивованим і заохоченим. У любовних відносинах Овен очікує стабільності на всьому шляху їх відносин.

Що стосується сексуальних стосунків, вони трохи більше зосереджені на власному задоволенні та задоволенні, але вони завжди віддають перевагу дуже сильному емоційному зв’язку перед інтимними стосунками. Інтимність відіграє важливу роль у їхньому житті, але їм важко донести це до партнера. Їхні любовні стосунки час від часу повинні підштовхуватися чиєюсь думкою.

Що стосується любові та подружніх стосунків, Овни, як правило, трошки більше ображають свого партнера, щоб змусити партнера цінувати стосунки. Овни завжди з нетерпінням чекають тривалих стосунків, а отже, є високі шанси, що їхнє кохання закінчиться шлюбом. Упертий характер уродженців Овна ускладнює партнерові легко сприймати їх на кожному етапі стосунків.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про знаки зодіаку, які обирають кар'єру замість батьківства.

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