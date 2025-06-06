Знищите весь врожай: що не можна садити біля моркви

Морква, хоч і вважається невибагливою, все ж чутлива до сусідів. Неправильно підібрані рослини поряд можуть уповільнити її ріст і зіпсувати смакові якості — коренеплоди стають дрібними, гіркими та деформованими.

Є низка культур, які категорично не варто висаджувати поблизу моркви. Про це пише ТСН.

Які рослини не варто висаджувати поруч із морквою:

Хрін

Його потужна коренева система буквально висмоктує вологу та поживні речовини з ґрунту. До того ж хрін виділяє речовини, що гальмують розвиток інших культур. У результаті морква поруч з ним зростає викривленою, тонкою та гіркою. Найкраще — тримати хрін якомога далі, навіть за межами сусідніх грядок.

Буряк

Морква і буряк мають однакові запити до мікроелементів, зокрема азоту, фосфору і калію. Проте буряк засвоює їх швидше, залишаючи моркві мізерні рештки. Це позначається на якості врожаю — коренеплоди моркви виходять слабкими і малими.

Кріп

Попри популярність висівати кріп у міжрядді, для моркви це не найкраще сусідство. Кріп швидко росте, активно споживає вологу і мікроелементи, а його ефірні олії гальмують ріст моркви. Це може призвести до повільного розвитку і погіршення смаку овоча.

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Петрушка

Обидві рослини належать до родини зонтичних, а отже, мають спільних шкідників і хвороби. Висаджуючи їх поруч, ви ризикуєте втратити урожай через активне поширення, зокрема, морквяної мухи.

Селера

Її ефірні олії з різким запахом можуть стати стресом для моркви. Це сусідство негативно впливає на смак і форму коренеплодів — вони стають дрібними, гіркими й потворними. Щоб цього уникнути, селеру слід тримати подалі.

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