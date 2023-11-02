Знищіть, щоб вберегтись від нещастя: Чому не можна викидати старий гаманець

Чому не можна викидати старий гаманець

Коли ви вирішуєте позбутися свого старого гаманця, важливо знати, як це зробити належним чином, щоб не принести негативної енергії у своє благополуччя та фінанси.

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Відповідно до прикмети, існують кілька порад щодо утилізації старого гаманця, щоб забезпечити собі гармонію та успіх. Ці поради допоможуть вам позбутися старого гаманця і забезпечити собі позитивне фінансове майбутнє, передає Ukr.Media.

Перш ніж позбутися старого гаманця, купіть собі новий. Це важливо, оскільки новий гаманець буде символізувати початок нового етапу у вашому житті. Перш ніж утилізувати старий гаманець, уважно огляньте його. Якщо він брудний, пошкоджений або має дірки, це може вказувати на негативне фінансове становище. У такому випадку важливо позбутися його якнайшвидше. Для правильної утилізації старого гаманця використовуйте два способи: спаліть його або закопайте у землю. Вважається, що енергія вогню та землі очистить гаманець від негативу. Для того, щоб уникнути накопичення негативної енергії, рекомендується змінювати свій гаманець щороку. Таким чином, ви забезпечите собі стабільне фінансове становище. Перед тим як утилізувати старий гаманець, переконайтесь, що ви перенесли всі гроші та особисті речі з нього. Гроші зі старого гаманця краще витратити або інвестувати. Завершіть процес утилізації, обгорнувши гаманець у чорну тканину та виголосять спеціальне замовляння, у якому ви можете виразити свої бажання. Під час утилізації гаманця з негативною енергією, концентруйтесь на тому, що негативність покине вас. Після завершення обряду, відійдіть від місця утилізації без поворотів. Так ви допоможете собі розпочати новий етап у житті та привести в гармонію своє фінансове благополуччя.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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