Знищило все населення Британії: вчені дослідили потужне цунамі, яке сталось 8000 років тому

Близько 8 200 років тому на північному заході Європи відбулася катастрофа, яка могла мати значний вплив на розвиток регіону. Цунамі Стурегга, викликане потужним підводним зсувом, завдало серйозної шкоди прибережним громадам, зокрема й у Північній Британії.

Про це пише IFL.Science.

На той час населення регіону було відносно невеликим, близько 1 000 осіб. Більшість із них мешкали в невеликих прибережних поселеннях, що робило їх вразливими до гігантських хвиль.

Цікаво, що цунамі Стурегга збігається з раптовим скороченням населення в регіоні. Близько 8 200 років тому кількість населених пунктів на північному заході Європи різко зменшилася. Це явище раніше пов'язували зі зниженням температури на всьому континенті. Однак деякі дослідники вважають, що цунамі могло також зіграти свою роль у цьому процесі.

Щоб дослідити вплив цунамі на місцеве населення, дослідники змоделювали хвилю на важливій мезолітичній стоянці під назвою Говік в Нортумберленді, на північному сході Англії. На цьому місці знайшли керни осадових порід, які датуються приблизно часом цунамі, що свідчить про можливе затоплення під час катастрофи. Однак керни містили грубий щебінь, що викликало дискусії про те, чи дійшло цунамі до Говіка.

Результати моделювання показали, що цунамі найімовірніше не досягло Говіка, якщо тільки воно не вдарило під час припливу. Автори дослідження пояснили, що цунамі під час припливу має більшу відстань затоплення через збільшення висоти води. Якщо цунамі сталося під час припливу, воно могло залишити гравій, знайдений в кернах відкладень, що свідчить про те, що Говік дійсно постраждав.

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Якби це було правдою, наслідки були б катастрофічними. Дослідники оцінюють рівень смертності до 100 відсотків у багатій на ресурси припливно-відпливній зоні Говіка. Окрім людських жертв, хвиля знищила б продовольчі ресурси, що призвело б до значного скорочення населення на північному заході Європи.

Дослідження доводить, що цунамі Стурегга, ймовірно, відіграло певну роль у скороченні населення Північної Британії близько 8 200 років тому. Цей нещодавно виявлений зв'язок проливає світло на вплив давніх природних катастроф на людські суспільства.

Нагадаємо, археологи знайшли у пустелі Аравії найстаріше у світі укріплене поселення віком 2250 року до нашої ери.

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