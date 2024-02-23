Знищать весь врожай: які культури не можна садити біля огірків

Правильно підібрані сусіди на грядках забезпечать кращу стійкість рослин та більший врожай. Тож важливо знати, які культури краще не саджати поруч, особливо з найпоширенішими овочами.

Деякі трави та культури пригнічують ріст огірків та можуть їх навіть знищити. Отже, які сусіди є небажаними для грядки з огірками? Про це пише Радіотрек.

Ароматичні трави

Такі трави, як базилік, кріп чи материнка, можуть негативно вплинути на ріст огіркових пагонів. Вони навіть здатні змінити смак плодів.

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Картопля та помідори

Це найбільш небажані сусіди для огірків. Усі ці культури хворіють на фітофтороз і можуть заражати одна одну.

Часник

Ароматний овоч здатний сповільнити ріст огірків. Тому його краще саджати не ближче 50 см від грядки з соковитими зеленими плодами.

Нагадаємо, ми вже писали, що відомо про сорт огірків Лазурит.

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