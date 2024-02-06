Покращить стан шкіри та позбавить від синців: як правильно користуватись патчами
Патчі під очі – справжній феномен сучасної б'юті-індустрії. Їм приписують чудодійні властивості: від розгладження зморшок до освітлення темних кіл. Але чи дійсно вони такі ефективні? І як правильно використовувати патчі, щоб отримати максимум користі?
Розібратись з цим допоможе лікар-косметолог Ганна Кравчук.
Що таке патчі під очі?
Патчі – це тканинні або гідрогелеві накладки, просочені активними компонентами. Їх дія спрямована на покращення стану шкіри в зоні навколо очей, де вона особливо тонка і чутлива.
Які проблеми вирішують патчі?
- Набряки: патчі з кофеїном, екстрактом кінського каштану або винним екстрактом покращують мікроциркуляцію та дренаж, знімаючи набряки та освітлюючи темні кола.
- Зморшки: антивікові патчі з гіалуроновою кислотою, колагеном,ретинолом або пептидами розгладжують зморшки, роблячи шкіру більш пружною.
- Сліди втоми: патчі з антиоксидантами та вітамінами (E, C, коензим Q10) борються з вільними радикалами,оновлюючи шкіру та надаючи їй сяйва.
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Кому підходять патчі під очі?
Патчі підходять жінкам віком від 25 до 45 років, які прагнуть покращити стан шкіри навколо очей. Їх можна використовувати курсом 2-3 рази на тиждень.
Як правильно використовувати патчі?
- Очистіть шкіру обличчя від макіяжу та забруднень.
- Вийміть патчі з упаковки за допомогою лопатки.
- Нанесіть патчі на область під очима,вузьким боком до носа.
- Залиште на 15-25 хвилин (згідно з інструкцією на упаковці).
- Зніміть патчі та легкими рухами вбийте залишки рідини в шкіру.
- Нанесіть крем для зони навколо очей.
Деякі важливі моменти:
- Не використовуйте патчі щодня, це може призвести до подразнення.
- Не тримайте патчі на шкірі довше, ніж рекомендує виробник.
- Зберігайте відкриту упаковку патчів у холодильнику.
- Не використовуйте патчі повторно.
- Перед застосуванням патчів зробіть тест на алергічну реакцію.
Як підібрати патчі під очі?
При виборі патчів зверніть увагу на склад активних компонентів:
- Набряки: кофеїн, екстракт кінського каштану, винний екстракт.
- Зморшки: гіалуронова кислота,колаген, ретинол, пептиди.
- Сліди втоми: антиоксиданти, вітаміни E, C, коензим Q10.
Ефект від патчів:
Від якісних патчів, які підходять саме вам, ви помітите результат після першого застосування:
- Освітлення шкіри.
- Зняття набряків.
- Підтяжка шкіри.
- Блиск і свіжість у зоні навколо очей.
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