Покращить якість ґрунту та позитивно вплине на врожай: як використовуати лимонну кислоту на городі та в саду

Лимонна кислота - це не лише інгредієнт для випічки та консервації. Її корисні властивості знайшли широке застосування в садівництві.

Використовуючи лимонну кислоту, ви можете поліпшити ріст і розвиток ваших рослин, а також отримати більш рясний урожай. Головне – правильно її використовувати. Про це пише УНІАН.

Які овочі можна удобрювати лимонною кислотою?

Перці: розчин лимонної кислоти стимулює ріст перців і сприяє формуванню великих плодів.

розчин лимонної кислоти стимулює ріст перців і сприяє формуванню великих плодів. Огірки: лимонна кислота допомагає огіркам краще засвоювати поживні речовини з ґрунту, що веде до збільшення врожаю.

Помідори: підживлення лимонною кислотою робить помідори більш стійкими до хвороб і покращує їх смак.

підживлення лимонною кислотою робить помідори більш стійкими до хвороб і покращує їх смак. Часник: лимонна кислота допомагає часнику краще рости і формувати великі головки.

Як приготувати розчин лимонної кислоти для поливу?

Для приготування розчину вам знадобиться:

1 столова ложка лимонної кислоти

10 літрів води

Просто розчиніть лимонну кислоту у воді. Цим розчином можна поливати рослини під корінь, а також обприскувати їх по листю.

Кілька порад:

Повторювати полив лимонною кислотою можна не частіше одного разу на 10-14 днів.

Перед поливом рекомендується розпушити ґрунт.

Не використовуйте лимонну кислоту в спекотну і сонячну погоду.

Лимонна кислота для полуниці

Полуниця любить кислий ґрунт. Якщо ваш ґрунт лужний, то підживлення лимонною кислотою допоможе поліпшити його кислотність і, як наслідок, збільшити врожай ягід.

Приготування розчину для полуниці:

1/2 чайної ложки лимонної кислоти

2 літри води

Полийте цим розчином ґрунт навколо кущів полуниці.

Лимонна кислота для кімнатних рослин і клумби

Лимонна кислота також може використовуватися для підживлення кімнатних рослин і квітів на клумбі.

Приготування розчину для кімнатних рослин і квітів:

1 чайна ложка лимонної кислоти

5 літрів води

Поливайте цим розчином ґрунт в горщиках або на клумбі.

Пам'ятайте:

Розчин лимонної кислоти слід готувати перед самим використанням.

Не використовуйте лимонну кислоту занадто часто.

Використання лимонної кислоти - це простий і доступний спосіб поліпшити ріст і розвиток ваших рослин, а також отримати більш рясний урожай.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини потребують частого поливу.

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