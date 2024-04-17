Покращує здоров‘я очей та допомагає запобігти глаукомі: який чай потрібно включити в свій раціон

Вчені давно досліджують користь зеленого чаю для здоров'я. І ось нове відкриття: цей напій може бути корисним для профілактики глаукоми та інших захворювань очей.

Зелений чай багатий на катехіни - потужні антиоксиданти, які раніше вважалися нездатними проникати в тканини очей. Проте, нещодавнє дослідження китайських вчених на щурах показало, що катехіни з зеленого чаю все ж таки потрапляють до очей зі шлунка. Про це пише Радіотрек.

Який же механізм дії зеленого чаю?

Вчені припускають, що катехіни знижують окислювальний стрес в очах, який є одним із факторів розвитку глаукоми. Це захворювання вражає зоровий нерв, що призводить до втрати зору.

Чи можу я пити зелений чай, щоб захистити свої очі?

Потрібні додаткові дослідження, щоб остаточно підтвердити користь зеленого чаю для профілактики глаукоми. Проте, вже зараз можна зробити висновок, що вживання зеленого чаю йде на користь загальному здоров'ю.

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Ось декілька порад щодо вживання зеленого чаю:

Пийте 2-3 чашки зеленого чаю на день.

Заварюйте чай свіжою водою.

Використовуйте чайне листя високої якості.

Не додавайте цукор або молоко.

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