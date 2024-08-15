Слимаки зникнуть з саду завдяки простому лайфхаку: порада від садівників

Слимаки можуть завдати чимало шкоди для рослин та квітів у саду. Однак засоби для вигнання цих шкідників не обов’язково коштуватимуть дуже багато.

Натомість експерти поділилися дешевим засобом, який допоможе позбутися слимаків. Про це повідомляє Express.co.uk.

Деякі садівники звертаються до пива, щоб вигнати повільних шкідників з рослин. Однак кола працює так само добре, а також є безпечнішою альтернативою пестицидам чи отруті.

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Для саморобної пастки знадобиться порожня пляшка, або миска, та кола. Наповніть низьку миску Coca-Cola та залиште її у саду на ніч.

Слимаків привабить цукор у газованій воді та заманить їх у чашу. Потім слимаки потраплять у солодкий напій і загинуть.

Зробіть невелику ямку в землі біля рослин, які слимаки найбільше люблять у саду, потім закопайте невелику миску, щоб було видно лише рідину в мисці.

Пропонуємо дізнатися, які тварини є головними ворогами слимаків.

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