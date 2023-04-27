Зміцнює імунітет та захищає від інфекцій: вчені довели користь щоденного споживання лимонів

Багато хто з нас не любить лимони через їх кислий смак. UaPortal розповість, чому корисно їсти лимони.

Відбілювання зубів

Якщо щодо з’їдати по 1 дольці лимона щодня, можна помітно відбілити зуби. Застереження: більше 1 дольки споживати не варто, адже велика кількість лимонного соку псує зубну емаль. Також треба утриматись від цього методу людям з виразкою та проблемами ШКТ.

Здоров’я волосся та нігтів

Якщо додавати сік лимона у воду для ополіскування волосся – це зробить його блискучим та міцним, в також позбавить від лупи. Крім того, лимонним соком можна змащувати нігтьову пластину. Це робить її блискучою та міцною, а також попереджує ламкість та відшарування нігтів.

Зміцнення імунітету

Всі ми знаємо, що лимон при застуді – найкращі ліки. Цей цитрус містить багато вітаміну С, який зміцнює імунітет, полегшує перебіг хвороби, захищає організм від шкідливих бактерій, інфекцій і вірусів. Тому лимони варто їсти і для профілактики застуди.

Покращення стану шкіри

Якщо регулярно вживати лимони, шкіра стане більш гладенькою і світлішою. Для посилення ефекту використовуйте кубики льоду з лимонним соком замість тоніка для обличчя.

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Крім того, фрукт містить рослинні сполуки, а саме:

– Лимонну кислоту.

– Гесперидин – антиоксидант, який може зміцнити кровоносні судини та запобігти атеросклерозу.

– Діосмін – антиоксидант, який впливає на кровообіг, тонус м’язів і зменшує хронічне запалення в кровоносних судинах.

– Еріоцитрин – антиоксидант, який міститься в лимонній шкірці та соку.

– D-лімонен міститься переважно в шкірці. Є основним компонентом лимонних ефірних олій. Саме завдяки йому лимон має такий яскравий аромат. Щоб отримати максимальний запас цих рослинних сполук, слід їсти сам фрукт.

Протипоказання:

Людям з алергією на цитрусові не варто їсти лимони. Крім того, якщо у вас виразки у роті чи гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) краще уникати цього цитрусу – лимон може спричинити печію.

Нагадаємо, ми вже писали, навіщо класти лимон у губку для миття посуду.

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