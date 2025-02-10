Українці стали купувати менше вживаних авто: які моделі найбільш популярні

У січні 2025 року автопарк України поповнився 14 тисячами вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 16% менше, ніж у січні 2024 року.

Найбільшу частку серед цих авто склали бензинові моделі – 46,6%. Дизельні машини становили 24,4%, електромобілі – 20,5%, гібриди – 4,5%, а транспорт із газобалонним обладнанням – 4%. Про це повідомляє Укравтопром.

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Середній вік автомобілів, які отримали українську реєстрацію в січні, становить 10 років.

Серед найпопулярніших моделей місяця лідерами стали Volkswagen Golf, Skoda Octavia та Renault Megane. Також високий попит мали Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Volkswagen Passat, Nissan Leaf, Tesla Model Y, Nissan Rogue та Tesla Model 3.

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