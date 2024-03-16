Українські традиції: парові вареники з сиром

БЛОГ

Друзі, давайте готувати разом зі мною. Дякую за те, що приєднались і допомагаєте у відновленні та збереженні українських традицій.

Тісто:

250 мл кефіру

5 г харчової соди

20 мл рафінованої соняшникової олії

2 г солі

10 г цукру

330 г борошна

Сирна начинка

350 г сиру 5 - 9%

50 г яйця

15 г цукру

1 г солі та

ванільний цукор

В деяких регіонах України останній тиждень перед Великим постом називався "Сиропуст", в більшості місць тиждень розпочинали саме з вареників з сиром, які томили в печі зі сметаною, готували млинці, налисники з сиром, сирники. М‘ясні страви вже не їли, поступово готуючись до посту, у раціоні переважали молочні продукти, особливо сир, яйця та масло.

Страви цього тижня відрізнялись в залежності від регіону. Історія говорить, що для Правобережної України традиційними були вареники з сиром. А от млинці готували переважно на Слобожанщині.

Так воно мабуть і було. Але коментарі від вас показують, що по всій території України ми і досі готуємо всі ці страви.

Чесно кажучи, я тільки зараз дізналась, що традиційно на цьому тижні в Україні готують парові вареники з сиром. То ж ділюсь з вами своїм відмінним, неймовірно смачним рецептом. Готуйте із задоволенням та любов‘ю, збирайтесь у сімейному колі, ліпіть та куштуйте разом варенички.