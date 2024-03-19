Погіршують самопочуття та створюють навантаження на серце: які продукти не можна вживати після 50 років

Підтримувати збалансоване та правильне харчування важливо в будь-якому віці. Проте, після досягнення 50-річного рубежу необхідно приділити особливу увагу своєму раціону та внести кардинальні зміни до харчових звичок з метою забезпечення організму всіма необхідними поживними речовинами.

У молодості організм володіє певним запасом міцності, що дозволяє йому протистояти шкідливим речовинам, які ми споживаємо з їжею. Однак, після 50 років його ресурси значно зношуються, і для підтримання здоров'я потрібна усвідомлена допомога у вигляді збалансованого харчування. Про це пише ТСН.

Основні помилки у харчуванні після 50 років та шляхи їх уникнення:

Надмірні порції. Через сповільнення метаболізму та зниження калорійних потреб важливо зменшити розміри порцій та частоту приймання їжі, щоб уникнути зайвої ваги. Незбалансованість раціону. Необхідно забезпечити надходження збалансованої кількості жирів, білків, вуглеводів, молочних продуктів, овочів, фруктів та риби. Мінімізуйте споживання напівфабрикатів, газованих напоїв та консервів. Неправильний спосіб приготування їжі. Віддавайте перевагу тушкуванню, варінню та запіканню в духовці замість смаження. Недостатнє вживання кальцію. Для профілактики остеопорозу важливо щодня вживати продукти, багаті на кальцій. Ігнорування вітамінів та БАДів. Консультуйтеся з лікарем для підбору необхідних добавок, оскільки з їжею складно отримати 100% потрібних речовин. Дієти. Після 50 років краще уникати радикальних дієт, що виключають певні продукти, оскільки це може призвести до порушення метаболічних процесів. Недостатнє вживання води. Рекомендовано випивати не менше 4-5 склянок води щодня. Відсутність рідких страв. Супи, підливи, соуси, фрукти та овочі з високим вмістом рідини знижують калорійність і забезпечують організм поживними речовинами.

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9. Споживання гарячої їжі. Після 50 років їжа має бути помірно теплою, оскільки гаряча їжа може стати стресом для організму.

Харчування після 50 років для чоловіків та жінок не має суттєвих відмінностей. В обох статей сповільнюються гендерні функції, тому головне завдання їжі – підтримувати функціонування організму. Не забувайте також про "маленькі радощі" у вигляді чашки кави чи келиха вина, але в помірних кількостях.

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