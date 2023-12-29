Загрожують здоров‘ю: які речі категорично не можна тримати у спальні
Загрожують здоров‘ю: які речі категорично не можна тримати у спальні
Спальня - це місце для відпочинку та сну. Щоб цей процес був максимально комфортним, потрібно прибрати з кімнати зайві речі, які відволікають увагу та створюють несприятливий мікроклімат.
Про це пише Радіотрек.
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Ось список речей, які краще прибрати зі спальні:
- Декоративні подушки. Вони незручні для сну, а також можуть стати джерелом бактерій, якщо їх не прибирати на ніч.
- Кошик для сміття. Відходи від догляду за тілом краще одразу викидати, щоб вони не накопичувалися та не поширювали неприємний запах.
- Кошик для білизни. Білизна, яка чекає на прання, може стати джерелом неприємних запахів та пилу. Краще тримати її у ванній кімнаті.
- Дрібний декор. Іграшки, статуетки, сувеніри та інші дрібниці можуть відволікати увагу та заважати заснути.
- Техніка. Комп'ютер, телевізор, а також інші гаджети створюють шум та світло, які перешкоджають здоровому сну.
- Дзеркало. Дзеркало навпроти ліжка може відбивати світло та створювати відчуття небезпеки.
Нагадаємо, ми вже писали, у яких кольорах оформити маленьку спальню.
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