Загрожують здоров‘ю: які речі категорично не можна тримати у спальні

Спальня - це місце для відпочинку та сну. Щоб цей процес був максимально комфортним, потрібно прибрати з кімнати зайві речі, які відволікають увагу та створюють несприятливий мікроклімат.

Про це пише Радіотрек.

Читайте також: Як розмістити меблі в будинку, щоб організувати простір функціонально

Ось список речей, які краще прибрати зі спальні:

Декоративні подушки. Вони незручні для сну, а також можуть стати джерелом бактерій, якщо їх не прибирати на ніч.

Кошик для сміття. Відходи від догляду за тілом краще одразу викидати, щоб вони не накопичувалися та не поширювали неприємний запах.

Кошик для білизни. Білизна, яка чекає на прання, може стати джерелом неприємних запахів та пилу. Краще тримати її у ванній кімнаті.

Дрібний декор. Іграшки, статуетки, сувеніри та інші дрібниці можуть відволікати увагу та заважати заснути.

Техніка. Комп'ютер, телевізор, а також інші гаджети створюють шум та світло, які перешкоджають здоровому сну.

Дзеркало. Дзеркало навпроти ліжка може відбивати світло та створювати відчуття небезпеки.

Нагадаємо, ми вже писали, у яких кольорах оформити маленьку спальню.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!