Науковець розповів, який суп треба їсти щоранку, щоб прожити довше

Мінестроне – це традиційний італійський суп, який готується з різноманітних овочів, таких як морква, селера, цибуля, картопля, квасоля, помідори, зелень. Він є не лише смачним і ситним, але й дуже корисним.

Ден Бюттнер, американський науковий співробітник National Geographic, володар трьох рекордів Гіннеса з їзди на велосипеді на витривалість і автор бестселерів за версією New York Times з довголіття, стверджує, що для того, щоб довго жити, потрібно правильно снідати. А саме, щодня їсти тарілку гарячого овочевого супу мінестроне.

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Чим корисний овочевий суп?

Мінестроне містить багато клітковини рослинного походження, яка необхідна для нормального функціонування травної системи. Також у ньому є багато вітамінів і мінералів, які важливі для здоров'я всього організму.

Овочевий суп – це відмінне джерело клітковини, яка допомагає:

Зміцнити травну систему

Знизити рівень холестерину

Зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань

Знизити ризик розвитку деяких видів раку

Зміцнити імунітет

Овочевий суп також є хорошим джерелом вітамінів і мінералів, таких як:

Вітаміни групи В: важливі для енергетичного обміну, нервової системи та шкіри

Вітамін С: важливий для імунної системи, здоров'я шкіри та загоєння ран

Вітамін А: важливий для зору, здоров'я шкіри та імунної системи

Калій: важливий для регуляції кров'яного тиску

Магній: важливий для здоров'я серця, нервової системи та м'язів

Як готувати мінестроне

Рецепт мінестроне може бути різним, але в основі його завжди лежать овочі. Ось один із варіантів приготування цього супу:

Інгредієнти:

1 цибулина

2 морквини

2 стебла селери

1 картопля

1 банка консервованої квасолі

1 банка консервованих помідорів

1 л овочевого бульйону

Сіль і перець за смаком

Приготування:

Наріжте цибулю, моркву і селера дрібними кубиками. Картоплю наріжте кубиками середнього розміру. У великій каструлі нагрійте оливкову олію і обсмажте цибулю, моркву і селера до м'якості. Додайте картоплю, квасолю, помідори і бульйон. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 20-25 хвилин, або доки картопля не буде готова. Приправте сіллю і перцем за смаком.

Мінестроне можна подавати з грінками, тертим сиром або сметаною.

Поради щодо приготування мінестроне

Для приготування мінестроне можна використовувати будь-які овочі, які вам подобаються. Наприклад, можна додати капусту, кабачки, баклажани, болгарський перець або стручкову квасолю.

Якщо ви хочете, щоб суп був більш насиченим, можна додати в нього м'ясо або птицю.

Щоб суп був більш ароматним, можна додати в нього лавровий лист, орегано або базилік.

Мінестроне можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику або морозилці.

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