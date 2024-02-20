Науковці заявили про нову планету в Сонячній системі, яка 'ховається'

Планета Дев'ять, також відома як Планета X, - це потенційна планета, яка обертається у зовнішніх межах Сонячної системи за орбітою карликової планети Плутон.

Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту оприлюднили нове дослідження, яке проливає світло на ймовірне розташування дев'ятої планети Сонячної системи, пише ScienceAlert.

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Хоча сама планета досі не виявлена, дослідники, використовуючи дані телескопів Pan-STARRS, значно звузили коло можливих місць її пошуку.

Де ж може ховатися дев'ята планета?

Згідно з дослідженням, планета, якщо вона існує, знаходиться на відстані понад 500 астрономічних одиниць від Сонця, що в 500 разів більше, ніж відстань від Землі до Сонця. Її маса, ймовірно, становить 6,6 маси Землі.

Вчені стверджують, що 20% невивчених регіонів у зовнішній Сонячній системі залишаються перспективними для пошуків. Нові спостереження з телескопа в Обсерваторії імені Віри Рубін, який знаходиться на стадії будівництва, можуть значно допомогти у цій справі.

Відкриття дев'ятої планети стане значним кроком у нашому розумінні Сонячної системи. Ця планета, п'ята за величиною, може пояснити дивні орбіти об'єктів у зовнішній Сонячній системі, які досі залишаються загадкою.

Раніше вчені знайшли планету з океанами лави всього в 73 світлових роках від нас.

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