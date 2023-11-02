Вчені заявили, що щоденні присідання не допомагають схуднути

У сучасному світі соціальні мережі переповнені рекламою, яка обіцяє швидко та ефективно позбутися надмірного жиру в певних частинах тіла. Ці реклами часто просувають ідею "зменшення плям" – процесу, за яким можливо знищити жир лише в певній області тіла шляхом спеціальних вправ і тренувань.

Крім того, реклами також пропонують споживати дієтичні добавки, таблетки, або інші продукти, які, як вони стверджують, допоможуть розчинити жир в обраному місці. Здається, ці обіцянки можуть бути правдоподібними, але на жаль, зменшення плям є лише міфом щодо процесу схуднення. У виданні Sciense Alert розглянули деякі наукові факти, які підтверджують цю думку.

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Жир в тілі та його розподіл

Щоб зрозуміти, чому ідея "зменшення плям" є міфом, спочатку варто розглянути, як організм зберігає та використовує жир. Жир, зберігаючи в тілі, зазвичай має форму тригліцеридів – спеціальних жирових молекул, які можуть бути використані для отримання енергії. І близько 95% жирів, які ми споживаємо з їжею, мають форму тригліцеридів. Коли ми споживаємо їжу, будь-яку невикористану енергію перетворюють на тригліцериди.

Ці тригліцериди зберігаються в спеціальних жирових клітинах, відомих як адипоцити, і потім вивільнюються в кров та транспортуються до жирової тканини, яку ми часто називаємо жиром тіла. Цей жир присутній у всьому тілі, і він зазвичай розподілений у вигляді підшкірного жиру під шкірою та вісцерального жиру, який оточує внутрішні органи.

Спалювання жиру під час тренувань

Рекламні оголошення, які обіцяють "зменшення плям", намагаються переконати, що певні вправи або тренування можуть спалити жир саме в тій області, на яку ви націлюєтеся. Проте, наукові дослідження свідчать про те, що це не відповідає дійсності.

Наші м'язи не можуть безпосередньо отримати доступ до певних запасів жиру та спалити їх під час тренувань. Вони використовують процес, відомий як ліполіз, для перетворення тригліцеридів у вільні жирні кислоти та гліцерин. Ці компоненти потім потрапляють до м'язів через кров. Таким чином, жир, який спалюється під час тренувань, надходить з усіх частин тіла, а не лише з певних областей, на які ви сподіваєтеся впливати.

Дослідження та результати

Наукові дослідження також підтверджують, що ідея "зменшення плям" є міфом. Наприклад, рандомізоване клінічне дослідження тривалістю 12 тижнів не показало значущих різниць у зменшенні жиру на животі між групою людей, які займалися спеціальними вправами для живота та змінили свою дієту, і тими, хто просто дотримувався дієти без тренувань.

Крім того, мета-аналіз 13 досліджень з участю понад 1100 учасників у 2021 році показав, що місцеві тренування м'язів не впливають на локалізовані жирові відкладення. Іншими словами, вправи для певної частини тіла не допомагають зменшити жир в цій конкретній області.

Зменшення плям жиру є міфом, і ми не можемо контролювати, де саме наше тіло втрачає жир. Проте, за допомогою загальної втрати жиру, яку можна досягти через фізичну активність та збалансовану дієту, можна досягти бажаних результатів. Фізична активність сприяє спалюванню жиру та збереженню м'язової маси, що важливо для контролю ваги. Таким чином, хоча "зменшення плям" - це міф, зміна способу життя та систематичний підхід до фізичної активності та дієти можуть призвести до досягнення ваших цілей у втраті жиру та контролі ваги.

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