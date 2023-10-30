Вчені заявили, що чорна діра в центрі Чумацького Шляху обертається майже на максимальній швидкості

Обертання об'єктів у Всесвіті завжди викликає цікавість у вчених, як саме фізичні закони впливають на цей феномен. Чи мають всі об'єкти у Всесвіті максимальну швидкість обертання? Давайте розглянемо це питання разом.

Астероїди, планети, супутники та навіть чорні діри – усе це обертається. Існує максимальна швидкість обертання для кожного типу об'єкта. Однак, це максимальне обертання визначається різними факторами, пише Sciense Alert.

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Наприклад, для об'єктів, таких як Земля, максимальна швидкість обертання залежить від її сили тяжіння. Важливою є та вага, яку ми відчуваємо, стоячи на Землі, і яка зумовлена не лише гравітацією, що тягне нас до центру планети, але і відцентровою силою, що намагається відкинути нас назовні від Землі. Ця відцентрова сила створюється через обертання Землі. На практиці це означає, що ваша вага на екваторі трохи менше, ніж на полюсі, і різниця становить лише 0,3% завдяки нашій 24-годинній добі.

Але приклад Сатурна показує, що для інших планет максимальна швидкість обертання може бути вражаючою. З 10-годинним днем Сатурна, різниця у вазі між екватором і полюсом цієї планети становить аж 19%. Це відзначається тим, що планета трохи вигинається назовні на своєму екваторі.

Тепер уявімо планету, яка обертається настільки швидко, що різниця між вагою на її екваторі та полюсі становить 100%. В цьому випадку гравітаційне тягнення планети та відцентрова сила на її екваторі зрівноважаться, і це може призвести до дуже цікавих наслідків.

На жаль, немає жодних планет у нашому Сонячному системі, які обертаються настільки швидко. Якщо така планета існує, то вона б розлетілася. І, хоча вона, можливо, розлетілася б на частини зі ще меншою швидкістю обертання, це все одно була б максимальна швидкість обертання.

Чорні діри, з іншого боку, представляють собою дещо іншу ситуацію. Вони не є об'єктами з фізичною поверхнею, і, отже, вони не зроблені з матеріалу, який може бути розірваним.

Чорні діри визначаються своєю величезною гравітацією, яка спотворює простір і час навколо них. Їх горизонт подій визначає точку неповернення для сусідніх об'єктів, але це не фізична поверхня. Також обертання чорної діри визначається не обертанням її фізичної маси, але, скоріше, скручуванням простору-часу навколо неї. Це відомо як ефект перетягування кадру.

Існує верхня межа для обертання чорних дір через їх спотворену просторово-часову структуру. У рівняннях загальної теорії відносності Ейнштейна, обертання чорних дір вимірюється величиною, відомою як a. Зазвичай ця величина може приймати значення від 0 до 1. Якщо чорна діра не має спіну, то a = 0, а якщо вона має максимальне обертання, то a = 1.

Недавнє дослідження надмасивної чорної діри в нашій галактиці показало, що її обертання вражає неймовірною швидкістю. Значення параметра a для цієї чорної діри коливається від 0,84 до 0,96, що вказує на те, що вона обертається майже з максимальною швидкістю. Це значення навіть перевищує параметр обертання чорної діри в іншій відомій галактиці M87, де він оцінюється від 0,89 до 0,91.

Це дослідження підкреслює складність і різноманітність обертання об'єктів у Всесвіті і допомагає нам розуміти, як фізичні закони впливають на цей феномен в різних частинах Всесвіту. Вивчення обертання об'єктів допомагає розкрити природні та фізичні закони, які керують нашим Всесвітом.

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