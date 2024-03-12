Вчені з'ясували звідки береться безсоння та як налагодити режим

Втомилися від безсоння? Ця стаття допоможе вам розібратися з причинами та методами лікування цієї поширеної проблеми. Зверніться до сомнолога, щоб отримати допомогу та покращити якість життя.

Безсоння – це розлад сну, який може проявлятися труднощами з засинанням, частими пробудженнями протягом ночі або неякісним сном, що не дає відчуття відпочинку, пише mind.ua.

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Чому воно виникає?

Причини безсоння різноманітні: від стресу та зміни часових поясів до хронічних захворювань та війн. В Україні війна стала однією з головних причин проблем зі сном для 80% населення.

Чим небезпечне безсоння?

Хронічне безсоння негативно впливає на фізичне та психічне здоров'я. Воно може призвести до ослаблення імунної системи, виникнення хронічних захворювань, підвищення рівня тривожності та депресії, а також погіршення пам'яті, концентрації уваги та продуктивності.

Які бувають симптоми?

Раннє пробудження без можливості знову заснути

Переривчастий сон, що не дає відчуття відпочинку

Втома, дратівливість, зміни настрою, проблеми з концентрацією протягом дня

Які види безсоння існують?

Первинне: не пов'язане з іншими захворюваннями

не пов'язане з іншими захворюваннями Вторинне: викликане іншими станами (астма, депресія, артрит, рак)

викликане іншими станами (астма, депресія, артрит, рак) З початком сну: труднощі з засинанням

труднощі з засинанням Під час сну: часті пробудження

часті пробудження Змішане: поєднання обох видів

поєднання обох видів Гостре: триває до кількох тижнів

триває до кількох тижнів Хронічне: триває більше 3 місяців

Хто схильний до безсоння?

Жінки, люди похилого віку, афроамериканці, люди з хронічними захворюваннями, психічними розладами, ті, хто працює вночі, а також військовослужбовці, лікарі та рятувальники.

Скільки потрібно спати?

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, дорослим людям потрібно 7-8 годин сну на добу. Дітям та підліткам - 8-10 годин, новонародженим - 17 годин.

Що таке циркадні ритми?

Це внутрішні годинники організму, які регулюють сон, імунітет, метаболізм, розмноження та травлення. Здоровим вважається сон з 22:00 до 6:00.

Що таке мелатонін?

"Гормон сну", який допомагає заснути, уповільнює старіння, регулює вагу, гормональний статус, цукор, холестерин та психічне здоров'я.

Що таке двофазний сон?

Це традиція спати двічі протягом дня, яка повертається в моду. 20-хвилинний денний сон може поліпшити пильність та дати енергію.

Як позбутися безсоння?

Зміна способу життя: фізичні навантаження, режим сну, зменшення кофеїну, алкоголю та нікотину, відмова від гаджетів перед сном, ритуали відходу до сну, прогулянки на свіжому повітрі, вечеря за 2-4 години до сну.

фізичні навантаження, режим сну, зменшення кофеїну, алкоголю та нікотину, відмова від гаджетів перед сном, ритуали відходу до сну, прогулянки на свіжому повітрі, вечеря за 2-4 години до сну. Когнітивно-поведінкова терапія: робота з мисленням і поведінкою.

робота з мисленням і поведінкою. Медикаментозне лікування: за призначенням сомнолога.

Що робити військовим з безсонням?

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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