Науковці з'ясували, як 'невидимі вбивці' знищували людей з епохи неоліту

Науковці розкрили приховану загрозу, яка чатувала на давні суспільства Скандинавії під час переходу від кочівництва до землеробства.

Провівши аналіз ДНК, виділеної зі збережених зубів 38 давніх людей, дослідники виявили сліди різноманітних патогенних бактерій, що призводили до інфекцій та смерті. Серед них був навіть найдавніший відомий зразок Y.pestis, збудника чуми, виявлений у жінки зі Швеції, пише Yahoo!

За словами вчених, знахідки вказують на складну боротьбу давніх людей із хворобами та демонструють вплив соціальних змін на поширення інфекційних захворювань. Перехід до сільськогосподарського способу життя та більш щільне поселення сприяли поширенню інфекційних хвороб.

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Дослідження виявило, що населення Скандинавії досить успішно пристосувалося до нових умов, хоча це також вимагало значних змін у структурі поширення хвороб. Результати дослідження відкривають нові перспективи для розуміння еволюції хвороб та можуть допомогти у боротьбі зі сучасними викликами в галузі охорони здоров'я.

Таким чином, вчені закликають подальше дослідження і вивчення археологічних залишків, щоб краще зрозуміти, які зміни в соціальній та екологічній діяльності можуть мати вплив на поширення інфекцій та хвороб в минулому і майбутньому.

Нагадаємо, археологи знайшли у пустелі Ізраїлю розкішний маєток віком 1200 років.

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