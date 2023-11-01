Науковці з'ясували, що саме вбило динозаврів

У новому дослідженні, опублікованому в Nature Geoscience, науковці припустили, що величезна кількість дрібного силікатного пилу, утвореного з подрібненої породи після зіткнення астероїдів, могла зіграти більш значну роль у вимиранні динозаврів, ніж вважалося спочатку.

Раніше дослідники вважали, що сірка, що виділяється після приземлення астероїда, а також сажа, утворена лісовими пожежами, були головними причинами глобальної зими, яка призвела до загибелі близько 75 відсотків усього живого на планеті, пише Newsweek.

Дослідники, які оцінили добре збережену кількість ударного відкладення, вилученого з місця в Північній Дакоті, виявили, що під час удару було випущено більше пилу, ніж вважалося раніше. Пил міг залишатися в атмосфері протягом 15 років, сприяючи охолодженню Землі на 15 градусів за Цельсієм.

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Пил міг також вплинути на сонячне випромінювання, яке, своєю чергою, зупинило б фотосинтез на два роки після удару.

"Ми вперше створюємо модель палеоклімату, яка враховує реальні вимірювання розміру пилу, отриманого в Північній Дакоті", — сказав Філіпп Клейс, геолог, планетологій і геохімік, професор Вільного університету Брюсселя.

"Дуже дрібні частинки, які ми виявили, мають дуже тривале перебування в атмосфері, до 15 років, що фактично довше, ніж у сірчаних компонентів. Такий тонкодисперсний силікатний пил, що утворюється з глибших шарів усередині скелі, також відіграла важливу роль в охолодженні клімату та зупинці фотосинтезу, що призвело до загибелі непташиних динозаврів", – додав він.

Об’єм пилу був величезним, сказав Клейз, розміром до 2000 валової тоннажності. За його словами, це був найефективніший елемент блокування фотосинтезу на суші та океанах протягом двох років.

"Земля значно охолоджується під комбінованим впливом сірки, сажі та пилу, через п’ять років вплив сірки стає менш значним, однак пил і сажа від лісової пожежі залишаються активними щонайменше 15 років", — сказав він.

Науковець додав, що в силікатний пил є найефективнішим "блокатором" фотосинтезу. Він робить атмосферу непрозорою для сонячного світла, перешкоджаючи фотосинтетичному процесу рослин.

"Тому більше немає їжі для травоїдних і м’ясоїдних... Наша модель показує, що це потрібно два роки для відновлення фотосинтезу", – зауважив експерт.

Це дослідження є важливою віхою в розумінні вимирання динозаврів. Воно показує, що силікатний пил був більш значним фактором, ніж вважалося раніше, і що він відіграв ключову роль у знищенні цих величезних рептилій.

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