Науковці вперше виростили в лабораторії яєчка, які можуть виробляти сперму

Уперше в історії дослідникам вдалося виростити пару яєчок в лабораторії. Це може стати революційним проривом у лікуванні чоловічого безпліддя та інших розладів статевої функції.

Яєчка, вирощені з незрілих тестикулярних клітин новонароджених мишей, швидко розвинули структури, схожі на ті, що спостерігаються у природних тварин. Їх навіть можливо буде використовувати для виробництва сперми. Дослідження опубліковано в Міжнародному журналі біологічних наук.

Вас також може зацікавити: З'явився перший тест для оцінки опіоїдної залежності

Дослідники назвали ці мініатюрні яєчка "органоїдами". Їх створення дозволить вченим краще зрозуміти, як розвиваються яєчка та які хвороби можуть їх вражати.

Раніше дослідники не мали можливості моделювати яєчка в лабораторії. Це дослідження дає нову надію людям, які страждають від безпліддя.

"Штучні яєчка є багатообіцяючою моделлю для фундаментальних досліджень розвитку та функції яєчок, - заявив автор дослідження доктор Ніцан Гонен. - Їх можна використовувати для лікування розладів статевого розвитку та безпліддя".

Дослідники помістили первинні клітини яєчок миші в спеціальне середовище для вирощування. Протягом двох днів мініатюрні органи розвинули трубчасті структури та моделі клітинної організації, схожі на ті, що спостерігаються в справжніх яєчках.

Загалом дослідники вирощували органоїди протягом дев'яти тижнів. За цей час вони збільшувалися в розмірах, а потім руйнувалися, коли їм ставало необхідне кровопостачання.

Науковці вважають, що їх метод можна використовувати для вирощування яєчок з людських клітин. Це може запропонувати новий шлях до лікування чоловічого безпліддя.

Раніше лікарі заявили, що популярна добавка для схуднення може призвести до втрати свідомості та нападів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!