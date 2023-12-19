Науковці встановили шокуючі подробиці про смерть шаманки, яка померла 9 тисяч років тому (фото)

Археологічна знахідка в Бад-Дюрренберзі (Німеччина) допомогла вченим краще зрозуміти життя жінок-шаманів у мезоліті.

У 1934 році під час будівельних робіт у курортних садах Бад-Дюрренберга були виявлені останки жінки, яка померла близько 9 тис. років тому. Вона була похована в сидячому положенні, а в її ногах лежали рештки немовляти. У могилі також було знайдено безліч артефактів, які свідчать про те, що жінка була важливою фігурою у своєму суспільстві, пише Live Science.

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Спочатку вчені припустили, що жінка була шаманкою. Однак вони не змогли визначити, ким їй доводилося поховане поряд маля і подробиці про її особистість.

У 2023 році вчені з Німеччини провели генетичне дослідження останків жінки та дитини. Результати дослідження показали, що жінка та дитина були родичами четвертого чи п’ятого ступеня.

Дослідження також показало, що жінка мала відносно темний колір обличчя, темне пряме волосся та блакитні очі. Ця комбінація була досить поширеною серед мисливців-збирачів із Західної Європи.

Генетичні дослідження також дозволили вченим краще зрозуміти життя жінки-шамана. Вони виявили, що вона мала аномалії в хребті, які могли призвести до ністагму, тобто мимовільного руху очних яблук. Ця незвичайна особливість могла сприйматися як дивовижна, і якщо вона була запроваджена навмисно, вона могла посилити або навіть виправдати її роль шамана.

Це дослідження дає новий погляд на життя жінок-шаманів у мезоліті. Воно показує, що вони були важливими членами свого суспільства і що їхня роль була складнішою, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, давні люди з людських черепів робили собі чаші для пиття.

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